Prestia: "Il Moccagatta è casa nostra"

ALESSANDRIA - "Con la Juventus Under 23 la gara più importante? Lo sono tutte, siamo stati noi a renderle fondamentali. Dobbiamo recuperare dopo la partenza faticosa, in cui abbiamo lasciato troppi punti". Giuseppe Prestia sa bene quanto pesino i punti in palio domenica al Moccagatta: per il sorpasso su una rivale dretta, per smettere di viaggiare a strappi, per dare continuità, per accorciare su formazioni che stanno davanti, per avere ancora più fiducia.

"E poi giochiamo a casa nostra. Questo stadio è il nostro fortino, qui la Juve può essere solo ospite. Io credo molto nella legge del Moccagatta". Dove, pure, sono matutare le sconfitte con Novara e Grosseto. "Due partite che certo non abbiamo meritato di perdere, ma abbiamo pagato i nostri sbagli. L'unica gara in cui siamo mancati del tutto è stata quella di Lecco".

Però adesso i Grigi non hanno alternative: risalire è l'unico verbo ammesso. "Siamo cambiati rispetto alle prime giornate. Il nostro è un gruppo molto rinnovato: giocare ogni tre giorni, all'inizio, ha spostato l'attenzione solo sugli impegni in campo, con meno tempo per lavorare inieme. Quando abbiamo potuto farlo, l'intesa è cresciuta anche se i margini di miglioramento sono ancora grandi". Più solidi? "Se analizziamo le prime reti subite, nella quasi totalità dei casi sono nate da ripartenze: abbiamo trovato equilibri e chiuso gli spazi e domenica questa compattezza sarà indispensabile".

Bianconeri senza Nocchi

Oltre a Di Pardo, squalificato per due turni per aver colpito con un pugno al torace un avversario, la Juventus Under 23 non avrà il portiere Nocchi. Gli accertamnti hanno evidenziato un pneumotorace sinistro, che lo terrà fermo per almeno un mse. Al suo posto Bucosse. Il difensore Coccolo ha rinnovato fino a giugno 2023.