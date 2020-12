Continuano i problemi alla rete elettrica

TORTONA - Un colpo secco, poi la corrente che salta: per gli abitanti di Tortona nella zona nelle vicinanze della 'rotonda Liebig' e delle strade che vi affluiscono ormai è una fastidiosa abitudine. Un disagio che poteva essere comprensibile durante la nevicata record della scorsa settimana - i numeri, comunicati dallo stesso sindaco Federico Chiodi, parlano di quaranta centimetri di coltre bianca, il doppio della neve caduta complessivamente negli ultimi sette anni - ma che ora incomincia a essere insostenibile.

Il distacco dell'alimentazione dura solo qualche secondo e non giorni come accaduto lo scorso weekend, ma è comunque fastidioso quando si ripete a breve distanza: ogni volta le apparecchiature elettroniche rischiano di bruciare per il contraccolpo e in generale è difficile programmare le proprie attività in un mondo sempre più dipendente dalla corrente elettrica. Le ipotesi sull'origine del 'botto' iniziale sono tra le più fantasiose: c'è chi parla dello schiocco di quando una linea caduta scarica a terra la corrente o semplicemente del rumore del cavo tranciato che sbatte a terra. L'unica certezza è che per il momento ci sono famiglie che continuano a vivere in questo incubo.