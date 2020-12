Salta anche Arconatese - Derthona

TORTONA - Due su due: nella giornata della ripartenza della serie D le due squadre della provincia restano entrambe due al palo.

Dopo lo spostamento a mercoledì 16 di Casale - Sestri Levante, per il mancato arrivo degli incaricati per i tamponi, salta anche Arconatese - Hsl Derthona. "Positività e quarantene in corso", per questa partita il rinvio, al momento, è a data da destinarsi. Sono quattro i giocatori della formazione tortonese risultati positivi.