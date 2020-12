Grave schianto dopo la galleria Olimpia: quattro feriti

SAN SALVATORE MONFERRATO - Grave incidente stradale lungo la strada provinciale 31, dopo la galleria Olimpia. Lo scontro è avvenuto verso le 17.15, in direzione Alessandria.

Sul posto sono intervenute due medicalizzate del 118. Quattro le persone coinvolte nell’impatto. Sono state trasportate all’ospedale: un 28enne e una 64enne sono all’ospedale di Alessandria, rispettivamente in codice rosso e codice giallo.

A Casale i medici stanno intervenendo su una 31enne e un 70enne, entrambi in codice giallo.

Al momento non si conoscono altri particolari.