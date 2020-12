Juve U23 - Alessandria per il podio

ALESSANDRIA - Gregucci non cambia modulo, ma al posto di Suljic, squalificato, torna titolare Casarini, in coppia con Castellano, e Di Quinzio anche lui schierato dall'inizio, con Arrighini, alle spalle di Eusepi. Confermata la difesa di Lucca: in panchina non c'è Bellodi, fermo per 40 giorni per un problema muscolare. Juventus U23 con Bucosse tra i pali, al debutto tra i professionisti, Wesley al posto di Di Pardo squalificato, e Brighenti in attacco di nuovo titolare

JUVENTUS U23 - ALESSANDRIA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

5' Primo angolo per la Juve, respinge la difesa grigia

2' Gioco fermo per soccorrere Fagioli. Che recupera

Le formazioni

Juventus U23 (3-4-2-1): Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Wesley, Fagioli, Peeters, Felix Correia; Rafia, Ranocchia; Brighenti: A disp.: Garofani, Raina, Troiano, Petrelli, Alcibiade, Parodi, Barbieri, Barrenechea, Mosti, Tongya, Leo, Riccio. All.: Zauli

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Scognamillo, Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Castellano, Celia; Arrighini, Di Quinzio; Eusepi. A disp.: Crisanto, Crosta, Chiarello, Podda, Stijepovic, Corazza, Blondett, Macchioni, Mora, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

Arbitro: Cascone di Npcera Inferiore

Assistenti: Gregorio e Mittica di Bari, quarto uomo Maggio di Lodi

Note: Giornata di sole, ma fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: