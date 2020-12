Grande successo per il mercatino dell'antiquariato di Casale

CASALE – Ha registrato un grande successo il mercatino dell’antiquariato di Casale svoltosi nella giornata di ieri in concomitanza con il mercato straordinario in piazza Castello (qui la gallery dei due eventi). Sono stati infatti circa 4mila i visitatori giunti al mercato Pavia, una cifra impronosticabile alla vigilia anche considerando che l’evento è stato preparato in meno di una settimana, cioè da quando si è fatta concreta l'ipotesi che il Piemonte potesse diventare "zona gialla".

Lo sforzo degli organizzatori di mON è stato però ripagato: sono stati infatti circa 200 gli espositori che hanno aderito all'appello. «Era importante dare un segnale di continuità» hanno ribadito gli organizzatori.

Oltre ai più tradizionali giocattoli, presepi e addobbi di Natale, si sono viste anche cose estremamente curiose: l'insegna di un locale giapponese che sfoggia un ritratto luminoso di Lupin III (il famoso anime nipponico), un’intera collezione di Betty Bop, una serie di “dime” in legno per stampare tubi di ghisa e un'enorme Melchisedec (bottiglia da 30 litri) di una famosa marca di champagne, che però ad un'attenta analisi si rivela vuota.

C'è stato anche chi le curiosità le ha indossate: tra i “cosplayer dell'antiquariato” questa volta si è visto chi ha scelto un abbigliamento completamente etnico, unendo pezzi di Uzbekistan, Kazakistan e persino un copricapo degli antichi Daci. Gettonatissimi (vista anche la temperatura) i tanti banchi che proponevano cappotti e pellicce vintage. Per gli interessati al settore alimentare, il mercatino offriva anche l'ampio assortimento del il Farmer Market, con prodotti tipici a Km0.