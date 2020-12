'Piccolo comune amico': una sfida per nove

ALESSANDRIA - Nove Comuni dell’alessandrino si contendono il premio Piccolo Comune Amico per far ripartire le realtà locali: sono Camagna Monferrato, Castellazzo Bormida, Denice, Ozzano Monferrato, Ponzone, Rosignano Monferrato, Rivarone, Silvano d’Orba e Villalvernia.

Il riconoscimento è stato lanciato dal Codacons ed è stato presentato ufficialmente sabato 12 dicembre in tarda mattinata sulla pagina Facebook dell’ente. Si tratta di una iniziativa avviata a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio oltre che a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. Il voto dei cittadini permetterà di premiare i venticinque Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all’interno di cinque categorie (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare).

I comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva consultabile attraverso apposita App, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

Da martedì 15 dicembre fino a martedì 29 'Il Piccolo' nella sua versione cartacea racconterà tutte le realtà comune per comune.