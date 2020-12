Tari per le utenze non domestiche: riduzioni ed esenzioni ampliate

CASALE - Proseguono, per le utenze non domestiche, le agevolazioni sulla Tari, la tassa rifiuti: fino a fine anno, infatti, saranno ancora previste riduzioni per i periodi di chiusura obbligatoria delle attività a seguito di decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia Covid-19.

«I precedenti interventi – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – coprivano il periodo di validità del Dpcm di novembre, cioè fino al 3 dicembre. Dato che, però, i decreti sono stati confermati e molte attività si sono viste ancora costrette a rimanere chiuse o a dover rispettare un orario di apertura ridotto, l’Amministrazione comunale ha deciso di proseguire con l’esenzione totale o parziale della Tari fino al 31 dicembre 2020».

La Giunta comunale, infatti, ha deciso di approvare, per il periodo che va dal 4 al 31 dicembre 2020, la riduzione Tari per le utenze non domestiche nelle seguenti percentuali: pari al 100 per cento dell’imposta dovuta per il periodo di chiusura obbligatoria a seguito dei decreti ministeriali e pari al 70 per cento per il periodo in cui l’attività, sempre a seguito della normativa di contenimento dell’epidemia, può essere svolta ma con restrizioni negli orari di apertura.

Per poter usufruire di questa importante agevolazione, i contribuenti interessati dovranno inviare una semplice Pec a protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it indicando la volontà di confermare le richieste precedentemente effettuate di riduzione della Tari 2020 e indicando in quale delle due categorie rientra la propria attività (chiusura totale o parziale). Le Pec dovranno pervenire non oltre le 12 di lunedì 21 dicembre 2020.

«Come Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per alleviare la crisi che ha colpito interi settori economici: aiuti concreti che continueremo a dare finché le misure di contenimento della pandemia proseguiranno. Non abbiamo lasciato e non lasceremo nessuno indietro!».