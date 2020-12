Il casalese Paolo Buoni premiato per il suo impegno sulle rinnovabili

CASALE - Il casalese Paolo Buoni (fratello di Marco Buoni, presidente di tutte le associazioni europee del Freddo, Area) ha ricevuto l’Energy Institute Award da parte del prestigioso Istituto Britannico per l’Energia per i meriti che in pochi anni ha avuto a livello di formazione sulle energie rinnovabili in tutto il mondo (in ben 140 nazioni). Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il ministro britannico per l’energia Kwasi Kwarteng.

L’evento ha avuto una particolare risonanza in questo momento nel quale la Gran Bretagna cerca di sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica sulle Energie Rinnovabili. Anche per questo è stato consegnato il riconoscimento al fondatore del’European Energy Centre in Edimburgo e da pochi mesi, sempre nella capitale scozzese, fondatore del Renewable Energy Institute.

Quest’ultima lavora infatti con la creazione e lo sviluppo di materiale didattico e la condivisione delle conoscenze da parte dei principali esperti del settore. Le informazioni generali sulle opportunità educative disponibili nel settore delle energie rinnovabili vengono regolarmente distribuite sia al settore verde che all’industria correlata al fine di contribuire a sensibilizzare e spingere la forza lavoro a formarsi o riqualificarsi nei settori a basse emissioni di carbonio e verde.