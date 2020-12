Diego Baldovino guida i tecnici della provincia

ALESSANDRIA - Diego Baldovino è il nuovo delegato del tecnici di rugby della provincia, per il quadrienno olimpico 2020 - 2024. Nella sede dell'Alessandria Rugby, oggi, le votazioni, alla presenza del presidente del comitato regionale della Federugby, Giorgio Zublena. Ben 34 gli allenatori che, di presenza o per delega, hanno espresso il loro voto, componenti degli staff di Alessandria Rugby, Rugby Novi, Acqui Rugby, Lyons Tortona, Tre Rose Casale e Cus Piemonte Orientale.

Quattro i candidati: Giancarlo Casarin e Patrizia Tramarin del CusPo, Stefano Cantore del Novi e Baldovino, che ha raccolto la maggioranza delle preferenze (Cantore, secondo più votato, è supplente). Il nuovo eletto ha lavorato, nelle ultime stagioni, stagioni, al fianco di allenatori nazionali come Roberto Mandelli e Ciro Sgorlon e nell'ultimo campionato ha guidato il Monferrato in B, mentre quest'anno ha contributio a far ripartire anche i senior dell'Alessandria, dove allena e di cui è anche direttore tecnico.

Baldovino parteciperà alla prossima assemblea per l'elezione del presidente della Federugby.