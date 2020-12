Autosped espugna anche Milano. E vola

MILANO - "Brave, brave, brave". Il complimento, ripetuto tre volte, e con un crescendo nel tono di voce, sottolinea la soddisfazione di coach Francesca Zara per la grande prova di Autosped a Milano: 49-69 su Sanga, un monologo delle giraffe, che chiudono in crescendo il 2020.

"Ci siamo divertiti tutti, e si sono divertite le ragazze giocando", insiste Zara. Che, forse, avrebbe preferito non interrompere per la sosta matalizia, proprio nel momento in cui il gruppo ha acquisito il gioco, la personalità, la convinzione per stare stabilmente molto in alto.

Cinque giocatrici in doppia cifra: Colli miglior realizzatrice con 14 punti, Podrug e Pavia con 12, Bonvecchio e Gatti con 10. "E' vero che abbiamo le lunghe forti, ma il resto della squadra le mette nelle condizioni per esprimersi al meglio. Oggi abbiamo visto un gran bel basket".

Castelnuovo scava subito il solco, 18-12 dopo 10', già all'intervallo lungo 35-22. Solo nel terzo periodo la gara è più in equilibrio, ma il margine aumenta, 53-38, e il dominio cresce negli ultimi 10', neppure un cenno di appagamento, intensità altissima, fino al +20 alla sirena, dopo aver raggiunto anche il +22. Significativi, in una grande prova di squadra, i 21 punti dalla panchina.

Sanga Milano - Autosped Castelnuovo 49-69

(12-18, 22-35, 38-53)

Sanga Milano: Toffali 15, Cicic 4, Guarnieri 16, Mandelli 2, Meroni 5, Novati 7, Pagani, Quaroni. N: Beretta, Dell'Orto, Angelini, Stilo. All.: Pinotti.

Autosped Castelnuovo: Madonna 2, Colli 14, Bonvecchio 10, Podrug 12, Gatti 10, Repetto 2, D'Angelo 7, Pavia 12, Bernetti, Francia. N: Serpellini, Bassi. All.: Zara