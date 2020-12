Frontale a Casalceremelli: feriti anche tre bambini, nessuno grave

CASALCERMELLI - Intervento del 118 alle ore 12 di oggi a Casalcermelli, sul luogo di un incidente frontale tra due automobili. Si sono registrati sei feriti, fortunatamente non gravi. Tre di loro sono bambini, trasportati dai sanitari all'ospedale infantile di Alessandria in codice verde. Altri due feriti, in codice giallo, sono stati portati all'ospedale di Alessandria e a quello di Novi.