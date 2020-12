Diego, il pescatore di sogni

TORINO - Ieri il piccolo Diego ha smesso di lottare, sconfitto dalla leucemia che lo ha portato via all'affetto di mamma Rosanna e papà Davide in poco più di quattro mesi, a meno di due anni di vita.

Rosanna è stata con lui in ospedale per tutto questo tempo. E, mentre lungo le giornate si alternavano speranze e delusioni per una diagnosi improvvisa quanto terribile, ha affidato a una lettera i suoi pensieri, quasi a volerli cristallizzare e fissare nel tempo.

La riportiamo integralmente.

«Quando decidi di scrivere la tua storia pensi subito al lieto fine, non esiste un “C'era una volta” ma un adesso cosa stiamo vivendo. Non sei neanche a metà del libro e cerchi già di tirare fuori frasi di momenti belli…

Vorresti essere alla fine, in quel'ultima pagina, dove finalmente leggi:​ “ … e vissero felici e contenti".

Io sono la mamma di un guerriero, lui di chiama Diego, è il mio eroe…

Il mio Diego ha una leucemia mieloide acuta, siamo ricoverati all’ ospedale Regina Margherita di Torino da quasi quattro mesi, ma il nostro percorso qui dentro non è ancora terminano. Diego è una meraviglia di un anno e mezzo, da quando siamo qui sta superando prove più grandi di lui, sta dimostrando di meritarsi la sua vittoria, come tutte le creature che si trovano qui dentro.

La natura è crudele e nessuno si merita tutto questo, ciò che stiamo vivendo è veramente un inferno, qualcosa di indescrivibile, qualcosa di disumano e veramente drammatico..

Quando intraprendi una strada sai già di poter trovare ostacoli, salute e curve impetuose, però poi credi che arrivando verso la fine possano esserci solo discese...

Ma non sempre è così, allora devi cambiare strada, devi trovare quella giusta per poter arrivare .

Non ci sono ne spiegazioni e ne perché è così e basta e tu devi accettare l' ostacolo, per il bene di tuo figlio e devi provarci ancora una volta.

La malattia di Diego è così aggressiva che si è ripresentata, non chiede permesso, arriva in silenzio e tu altrettanto devi imparare a beffarla, perché lei non sa che esistono altre cure, altre armi più forti per sconfiggerla, lei non sa che ha davanti un guerriero.

Diego ci sta insegnando a vivere, lui è la vita.

Il mio Diego lo definisco una meravigliosa Creatura, che affronta le giornate col sorriso e anche io lo faccio con lui, perché bisogna apprezzare il bello e il brutto dalla vita, questo me lo sta insegnando mio figlio.

Con molte difficoltà stiamo affrontando le chemioterapie, che serviranno per arrivare al trapianto, la fase finale, speriamo, della nostra storia.

Il mio Diego è un bambino speciale, è un insegnamento nelle giornate difficili, è il mio sorriso nelle giornate tristi.

Non c'è cosa più vera del sorriso di un bambino, lui non mente quando lo fa.

Abbiate cura di quel sorriso, perché è il nostro infinito, è le fondamenta della nostra casa, il profumo di primavera, è una torta appena sfornata, lui è il senso della vita.

Non guardiamo mai oltre al giorno che verrà, perché non esiste spiegazione a questa natura.

Tutti dovrebbero capire che gli oggetti materiali rimangono tali e un momento così è per sempre.

Cosa sei tu? "Un pescatore di sogni mamma"

Amore mio tu sei una meraviglia e tutti ti vogliono bene e la tua mamma ti sarà vicina come le stelle nei momenti bui..

Grazie alla mia amica Roberta Biondi, abbiamo creato una raccolta fondi, su GoFoundMe dal nome: "Il pescatore di sogni".

Queste donazioni verranno devolute all'A. I. E. O. P (associazione italiana ematologica oncologica pediatrica) perché grazie alla ricerca ci sono le cure per Diego.

Quest'anno a Natale non smettiamo di regalare sorrisi ai bambini speciali...

Io sono una racconta storie...

Mi presento mi chiamo Rosanna...

Scrivo per esigenza di farlo, scrivo per Diego. Tutto ciò lo faccio per esternare i miei sentimenti e forse anche per far capire alle persone che non bisogna aspettare che capiti qualcosa di drammatico, per accorgersi di quanto siamo fortunati e di quanto sia bella la vita.

Una storia vissuta sulla mia pelle, un racconto, un emozione, una dedica di una mamma all' amore della sua vita.

Grazie a tutti di cuore la tua mamma ❤».

Il funerale del piccolo Diego si celebrerà mercoledì alle 11 nella chiesa di Santa Maria Nuova a Lu. Domani, martedì, alle 20.30 il rosario.