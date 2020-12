Acqui-Genova: rinviato l'aumento delle tariffe

OVADA - Resteranno invariate, almeno per il momento, le tariffe sull'Acqui-Genova, tratta di proprietà della Regione Liguria. Lo ha stabilito la Giunta regionale ligure che, su proposta dell'assessore ai Trasporti Gianni Berrino, ha infatti deliberato di rinviare l'aumento dei biglietti originariamente previsto per il prossimo primo gennaio. Stando a quanto previsto dal contratto di servizio tra Trenitalia e Regione, infatti, l'incremento sarebbe scattato con il nuovo anno. La giunta ha inoltre approvato la quantificazione delle penali da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal contratto di servizio per i servizi di trasporto ferroviario del 2019.

«Si tratta di una decisione doverosa vista l’attuale situazione emergenziale che sta causando un impatto negativo sull’economia ligure, sulle imprese e sulle famiglie, compresi ovviamente gli utenti del trasporto pubblico regionale. Iniziare il nuovo anno con biglietti più cari sarebbe stato un duro colpo per tutti gli utenti - commenta l'assessore Berrino - e si è così deciso di utilizzare una parte delle penali, previste dal contratto medesimo, per rinviare gli aumenti previsti».