Precipita dal 5° piano, gravissima all'ospedale

ALESSANDRIA - Una donna è precipitata dal 5° piano di un palazzo all'angolo tra via Lombroso e via Galilei. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Alessandria Principale, e i medici del 118. La donna, che è finita su una Fiat Panda, è stata trasportata all'ospedale in gravissime condizioni. Sembra si tratti di un tentativo di suicidio, l'abitazione era chiusa dall'interno.

La donna, 64 anni, poco prima di lanciarsi, si era preparata la cena. Viveva nell'appartamento dove qualche mese fa era morta l'anziana madre.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.