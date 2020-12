È il "gran giorno" del vaccino

ORE 12.10 - La prima donna ad aver ricevuto il vaccino è Sabrina Leoncino, dirigente medico del Trasfusionale: “Per me – le sue parole – è stato un grande regalo, forse il più grande della mia vita”. La seconda è invece Patrizia Nebiolo, direttore del personale e amministrativo. Tutti i 90 vaccini verranno somministrati oggi, contrariamente a quanto si era detto, e lo si sta facendo in due ambulatori con due medici ciascuno. Per tutti quelli che oggi si sottoporranno al vaccino, richiamo previsto il 18 gennaio.

ORE 12,05 - La soddisfazione dell'assessore regionale Vittoria Poggio che ha assistito alle prime vaccinazioni ad Alessandria.

ORE 12 - Gaetano Niosi, carabiniere in congedo ora volontario della Croce Verde di Alessandria, è stato tra i primi ad essere vaccinato contro il Covid. Dopo un breve colloquio iniziale e l'iniezione, Niosi è rimasto per venti minuti sotto osservazione prima di avere il via libera dei sanitari.

ORE 11,57 - In un giorno così importante per l'intera comunità, presenti al 'Santi Antonio e Biagio' anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e il neo presidente dell'Ordine dei Medici di Alessandria, Antonello Santoro. Le nostre interviste.

ORE 11,45 - È un infermiere e si chiama Maurizio Scialla il primo vaccinato all'ospedale di Alessandria. Le vaccinazioni sono cominciate poco dopo le 11. Anche Daniela Kozel, direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio, si è prestata per inoculare le prime dosi di vaccino. Presente in ospedale l'assessore regionale Marco Protopapa, che abbiamo intervistato.

ORE 11,30 - Ecco l'arrivo delle prime dosi di vaccino all'ospedale Civile di Alessandria.

ORE 10,44 - È quasi tutto pronto all'ospedale di Alessandria dove stamani, alle 12, comincerà la campagna di somministrazione del vaccino anti Covid. Dieci le dosi somministrate stamattina; settanta quelle previste per domani. A riceverle, personale sanitario. Tra i primi, il dottor Mario Salio, primario di Pneumologia, reparto che, attualmente, ospita solo pazienti positivi al tampone.

Ad assistere alle operazioni, gli assessori regionali del territorio, Vittoria Poggio e Marco Protopapa, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera, Daniela Kozel, e Antonello Santoro, presidente dell'Ordine dei medici della provincia.

Il vaccino è arrivato in città, stamattina, grazie alla Protezione civile, "scortato" da Polizia, Guardia di finanza, e carabinieri del Nas.

Per la giornata odierna sono 910 le dosi destinate al Piemonte. Le prime sono state somministrate stamani alle 9 all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, presente il sindaco Chiara Appendino.