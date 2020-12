La neve rimodula il programma dei treni in provincia

TORTONA - L’allerta meteo gialla e arancione per la provincia di Alessandria ha spinto Rfi a cancellare diversi treni nella giornata di oggi, 28 dicembre, tra Piemonte, Lombardia e Liguria. “In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile – spiegano le Ferrovie -, Rfi ha attivato per la giornata di lunedì 28 dicembre la fase di emergenza dei piani neve e gelo su alcune linee della Liguria, Piemonte e Lombardia. Il bollettino della Protezione Civile prevede anche la possibilità di gelicidio in alcune aree dell’entroterra ligure e del basso Piemonte. L’offerta ferroviaria è confermata con alcune riduzioni sul traffico regionale programmato sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. Al momento non è interessato il traffico ferroviario media e lunga percorrenza”.

Interessate dalle cancellazioni le linee Genova – Ovada – Acqui Terme, Alessandria -Arquata, Savona – San Giuseppe di Cairo, Novi Ligure – Arquata Scrivia e Genova – Milano: l'elenco completo delle modifiche nelle due regioni è allegato qui sotto.

Modifiche alla circolazione in Liguria

Modifiche alla circolazione in Piemonte