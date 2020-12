Tortona piange l'avvocato Marco Bianchi

TORTONA - Tortona darà domani mattina l'ultimo saluto all'avvocato Marco Bianchi, 81 anni, che si è spento nella notte dopo aver affrontato una lunga malattia. Un anno fa aveva raggunto il traguardo dei 50 anni di toga, con un riconoscimento del Consiglio dell'ordine.

Condivideva con il figlio Lorenzo lo studio legale fondato dal fratello Adriano, medaglia d'argento per il suo impegno nella lotta partigiana, scomparso nel 2012 a 90 anni. Lorenzo è stato assessore nella giunta guidata da Gianluca Bardone e, attualmente, è consigliere di minoranza. Come il padre, e come il cugino Massimo, già presidente della Provincia, si occupa, in particolare,d i diritto di famiglia.

Alcuni mesi fa Marco Bianchi aveva dato alle stampe il volume "Soffietto e altri racconti", dedicato al Tortonese a metà del secolo scorso. Lascia anche una figlia, Margherita.

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 30, alle 11, in Duomo dove questa sera, alle 19, sarà recitato il rosario