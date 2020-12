Auto contro moto in piazza Dante: ferito il centauro

CASALE - Incidente tra auto e motocicletta questa mattina alle 11.45 in piazza Martiri della Libertà (detta piazza Dante) a Casale. Una Honda Shadow 600 proveniente da corso Indipendenza e diretta in corso Manacorda si è scontrata con una Mini in arrivo da via Roma che procedeva in direzione di corso Giovane Italia, alla guida un 32enne.

In seguito all'impatto, sulla cui dinamica indaga la Polizia Locale, intervenuta dopo il sinistro, il centauro, classe 1987, è rimasto ferito. Sempre cosciente, è stato trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non preoccupano.