ALESAANDRIA - Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 1 gennaio, è stato attivato il Piano Neve per la provincia di Alessandria. Il gruppo di lavoro - coordinato dal prefetto Iginio Olita - si occuperà di presidiare i caselli delle autostrade (nel caso in cui scattasse il codice rosso) e di valutare la percorribilità delle strade secondarie.



Stando alle previsioni meteo e a quanto riferito dalle autorità alessandrine, la situazione della provincia non dovrebbe destare preoccupazione anche se particolare attenzione verrà dedicata al tratto della A26 che da Alessandria va verso la Liguria, regione che ha già attivato l’allerta arancione per neve.