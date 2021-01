Chiuso il casello di Vignole in entrata

VIGNOLE BORBERA - La nevicata copiosa della notte ha imbiancato tutta la val Borbera con le prevedibili conseguenze negative sulla circolazione. Autostrade per l'Italia ha comunicato dalla prima mattinata la chiusura precauzionale del casello di Vignole Borbera in entrata, mentre non è stato interrotto il traffico in nessuna delle due direzioni.

A titolo precauzionale, vige comunque il divieto temporaneo di accesso ai mezzi con massa complessiva oltre le 7,5 tonnellate in entrambe le direzioni sui seguenti tratti: A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e la Diramazione Predosa-Bettole, A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova e tra il bivio per la A12 e Serravalle Scrivia verso Milano.