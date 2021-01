TREVIGLIO Blitz Novipiù a Treviglio. La squadra di coach Mattia Ferrari centra un’importante vittoria (88-77) al PalaFacchetti, aprendo alla grande il 2021 e infliggendo ai lombardi la prima sconfitta casalinga. Un successo che doppia quello di Udine e porta Novipiù a quota 8 punti, 2 più dei lombardi.

Vittoria, senza Simone Tomasini, che conferma il trend positivo infilato dalla squadra. Un successo conquistato in progressione, creando una prima separazione a metà secondo quarto (+6 sul 33-27) e allargando il margine fino al +19 del minuto 33 (55-74). Nell’ultima frazione, dopo aver messo in ghiaccio la sfida, la JBM gestisce con intelligenza il ritorno d’orgoglio della Blue Basket che, chiude sotto di 11 (88-77), ma senza mai mettere in discussione il successo dei monferrini.

Casale domina ai rimbalzi (39-26), spegne il ritmo dei padroni di casa e in attacco cavalca la vena della sua coppia straniera Lucio Redivo (26 punti con 39 di valutazione) – Sam Thompson (21 punti e 8 rimbalzi), che timbrano più della metà dei punti segnati (47 su 88). Gora Camara invece commette 4 falli in 14’ e si autoesclude dalla partita.

Domenica 10 la JB Monferrato tornerà, con un bagaglio di fiducia, al PalaFerraris per affrontare Piacenza.

Bcc Treviglio – Novipiù 77-88

(17-17, 33-40, 62-66)

Bcc Treviglio: Frazier 19, D’Almeida 5, Pepe 8, Reati 13, Nikolic 14, Sarto 9, Manenti, Taddeo 9, Bogliardi. Ne: Corini , Amboni, Borra. All. Cagnardi

Novipiù JBM Monferrato: F. Valentini 13, Redivo 26, Thompson 21, Camara 4, Sirchia 3, Donzelli 10, L. Valentini 1, Giombini, Martinoni 10. Ne: Tomasini, Cappelletti, Lomele. All. Ferrari

