Arriva Stanco, per l'attacco

ALESSANDRIA - Prima del centrocampo, l'Alessandria aggiunge in attacco. Arriva Francesco Stanco, punta classe 1987 (compirà 34 anni il 26 febbraio), per un reparto avanzato più esperto, visto che Stijepovic è in uscita (rientrerà alla Sampdoria e si accaserà alla Pistoiese).

Stanco in estate ha firmato un biennale con l'Imolese, con cui ha disputato 12 gare, segnando 2 reti, ma prima della pausa è finito ai margini: arriva in prestito, fino alla fine della stagione.

Nella sua carriera ha vestito, per un campionato e mezzo, anche la maglia della Valenzana, dal gennaio 2008 e poi nel 2009 - 2010 (in tutto 7 reti), poi cinque anni in B a Modena, inframezzati da un campionato a metà tra Pisa e Cittadella. E' stato avversario dei Grigi nella Cremonese, stagione 2016 - 2017, quella della mancata promozione dell'Alessandria a vantaggio proprio dei grigiorossi.

Poi un anno e mezzo alla Sambenedettese, nel secondo l'unica volta in doppia cifra (12 gol). Nel 2019 - 2020 ha iniziato alla FeralpiSalò, a gennaio di nuovo in B al Cittadella (15 gare, 2 gol), prima del passaggio all'Imolese. E, ora, agli ordini di Gregucci, fino a giugno.