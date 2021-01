Il freddo non fa paura se si gioca con Valeria e Francesco

SAN MICHELE - Ben 32 bimbi - provenienti anche da Cuneo o da Parma - hanno preso parte per tutte le vacanze di Natale (gli incontri si sono infatti chiusi ieri) ai laboratori di robotica proposti dagli alessandrini Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre (fondatori di OfPassion) alla parrocchia di San Michele, grazie alla vittoria del bando ministeriale Stem2020.

Giochi in compagnia e all'aperto - sì, anche sotto la pioggia o la neve: "Ovunque, in Europa, questo è considerato normale. Perché qui no?", sottolineano i due creatori del progetto - e un percorso volto a sviluppare conoscenze per costruire robot e automi, così come di coesione, rispetto e collaborazione: ecco gli ingredienti di un successo che ha portato già alcuni genitori a chiedere quando saranno i nuovi appuntamenti...