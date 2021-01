"Il nostro viaggio per portare a casa Ernest. In Belgio"

ALESSANDRIA - Oltre 2mila chilometri in auto in poco più di 32 ore di viaggio "e la sensazione di una cosa ben fatta, giusta”: le parole, e le emozioni, sono del responsabile della Casa di Quartiere (e della Comunità di San Benedetto al Porto) di Alessandria, Fabio Scaltritti, al termine del viaggio grazie al quale è stato riportato a casa - a Waterloo, in Belgio - il 70enne Ernest con il suo cane.

Una storia che ben si concilia con il Natale da poco passato, perché l'uomo era stato trovato senza fissa dimora nella nostra città. Una storia alla quale è stato possibile dare il lieto fine anche grazie all'impegno e della Questura di Alessandria, dell'Ambasciata del Belgio e di altre realtà (come i volontari dell'Associazione Tutela Animali che hanno accudito il suo cane per giorni) che si sono impegnate in prima persona per risolvere ogni problema. E 'restituire' Ernest ai suoi amici.

Sul giornale oggi in edicola il racconto.