Lieve scossa nel tortonese

ALLUVIONI PIOVERA - Una piccola scossa di terremoto, valutata di magnitudo 2.3, ha colpito ieri sera, giovedì 7 gennaio, il comune di Alluvioni Piovera senza però apparentemente creare danni né alle persone né alle cose. I Vigili del Fuoco confermano di non avere avuto richieste di intervento e la scossa non è stata praticamente avvertita in zona come del resto prevedibile essendo la soglia di percezione umana dei terremoti fissata a una magnitudo di circa 2.5.