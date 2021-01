Scorie radioattive, in campo anche l’assessore Protopapa

TORINO - «Un gran numero di aree del territorio della Provincia di Alessandria sono state “candidate”, insieme ad altre del Piemonte, come base di deposito per rifiuti nucleari – dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa - Non è accettabile che un tale provvedimento possa essere assunto senza un confronto diretto con chi, nelle opportune sedi, rappresenta una terra patria di eccellenze enogastronomiche riconosciute a livello mondiale grazie al paziente lavoro di agricoltori, produttori oltreché dall’intero settore vitivinicolo».

In conclusione l’acquese rivolge un ringraziamento al Segretario Regionale della Lega Riccardo Molinari per la tempestiva reazione di opposizione «a tutela di tutti i piemontesi».