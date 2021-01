Senologia, obiettivo Breast Unit

ALESSANDRIA - "Sono davvero felice: siamo riusciti ad operare 42 donne con tumore dal 15 settembre al 23 dicembre, in un periodo molto complesso come quello della pandemia": il dottor Carlo Vecchio, responsabile della Senologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, a pochi mesi dal suo insediamento esprime la propria soddisfazione per il risultato che ha consentito portare una positiva risposta di salute a tante donne.

“Da quando sono arrivato ad Alessandria - continua - ho trovato un personale splendido, a partire dalla dottoressa Maria Caterina Canepa, un gruppo coeso che supporta l’attività in sala operatoria e in generale tutto il percorso che sono stato chiamato a svolgere. In realtà, quanto organizzato in Azienda con radiologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatologi, chirurghi plastici, fisioterapisti e psicologi prima del mio arrivo era già ottimo: con il potenziale volume di attività dell’anno possiamo arrivare al riconoscimento di certificazione come Breast Unit già nel 2021".

Secondo Vecchio, "si tratta ora di implementare e supportare al meglio i percorsi strutturali per le donne con tumore alla mammella che afferiscono a questa Azienda Ospedaliera, d’intesa con la Direzione Generale, per avere figure professionali dedicate per sostenere questo volume così importante e anche i percorsi di ricerca che intendiamo avviare. Nonostante il Covid riusciamo a garantire una efficace risposta di salute alle nostre pazienti: non bisogna infatti dimenticare tutte le altre patologie, per le quali l’Azienda Ospedaliera ha subito un rallentamento ma mai un arresto. Guardiamo al futuro con ottimismo e cerchiamo di fare il nostro meglio, con la consapevolezza che le azioni di riorganizzazione poste in essere in collaborazione con la Direzione ci aiuteranno ad essere riferimento per la salute di tante donne”.

Al riguardo, oltretutto, è stato attivato l’ambulatorio di senologia chirurgica, nel pieno rispetto delle misure anti Covid: si trova al Poliambulatorio Ghilini, primo piano del Presidio Civile dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, disponibile ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 13. Prenotazioni al Cup regionale al numero 800 000500.