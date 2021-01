Casale, tra i pali arriva Drago

CASALE - Passaggio di testimone al Casale tra i pali. Entra Giacomo Drago, classe 2001, proprietà Novara, che ha giocato la prima parte della stagione in D, alla Torres. Esce, invece, Lorenzo Rovei, che ha scelto gli Stati Uniti per motivi di studio, una scelta di vita per la quale la società nerostellata formula auguri.

Drago, 194 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Poi il passaggio al Novara. Alla Torres, girone G, ha disputato le prime quattro gare, in panchina nelle cinque successive e poi non convocato nelle ultime due.

Ora è pronto a rimettersi in gioco a Casale, in un 'duello' giovane per la maglia con Tarlev.