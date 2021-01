È socialmente pericolosa: avviso orale a una 30enne casalese

CASALE - Nei giorni scorsi il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale con prescrizioni nei confronti di una cittadina ritenuta socialmente pericolosa.

Si tratta di una casalese, B. S. classe 1990, risultata destinataria di numerose denunce per delitti in materia di patrimonio, quali rapina e furto aggravato, nonché di ulteriori reati come danneggiamento aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni ed edifici.

Da ultimo, nel dicembre del 2020 la Polizia di Stato di Casale Monferrato ha denunciato la suddetta per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e, contestualmente, l'ha segnalata alla Prefettura di Alessandria per uso personale di sostanze stupefacenti.

Per le motivazioni di cui sopra, considerato che sulla base del numero delle segnalazioni e della relativa incidenza sociale dei delitti commessi, la donna è stata ritenuta persona socialmente pericolosa.

La misura dell'avviso orale consiste nella formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge con l’avvertimento che, in caso contrario, potranno applicarsi misure più gravose, come la Sorveglianza Speciale. Inoltre, con tale misura vengono irrogate specifiche prescrizioni, quali il divieto di possedere od utilizzare armi o loro riproduzioni, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, vetture blindate o modificate, nonché programmi informatici od altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.