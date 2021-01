Sono 67.333 i vaccinati nella nostra regione

TORINO - Altre 10.041 persone hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino anti-Covid in Piemonte: in totale, si è arrivati quindi a inoculare finora 67.333 dosi, corrispondenti all’81,3% delle 82.810 consegnate alla nostra regione in due forniture. Ma ulteriori 40mila dose sono già giunte da Pfizer per proseguire con la copertura vaccinale del personale del servizio sanitario e di ospiti e operatori delle Rsa.

"Circa il 20% di ogni fornitura, così come concordato con il commissario Arcuri, è la quota di scorta per garantire l’avvio dei richiami tra il 19esimo e il 23esimo giorno dalla somministrazione della prima dose. Da domani partiremo con la terza settimana di vaccinazione - spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - L’obiettivo era di somministrare l’80% delle prime due forniture prima della consegna della terza e lo abbiamo raggiunto grazie allo sforzo di tutto il sistema sanitario regionale e delle Asl, che in particolare negli ultimi giorni hanno raggiunto livelli di grande efficienza. Un ottimo banco di prova per pianificare al meglio la Fase 2 su cui stiamo già lavorando e che coinvolgerà direttamente i nostri anziani, le fasce fragili, il personale scolastico e le forze dell’ordine".