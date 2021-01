Ecco Mustacchio, per tre anni. E Scognamillo va

ALESSANDRIA - Mattia Mustacchio veste il grigio. Come anticipato sul Piccolo in edicola, l'Alessandria mette a segno un colpo molto importante, che rivoluziona il centrocampo e, anche, l'assetto tattico e le idee di calcio necessarie per la rimonta. Una trattativa che ha avuto una accelerazione nelle ultime 24/48 ore: l'esterno destro offensivo, 31 anni, scende in C per la prima volta, dopo 377 gare da professonista e 47 reti segnate con lr maglie di Sampdoria, Vicenza, Perugia e Crotone, con cui ha vinto l'ultimo campionato di B. E' stato anche nazionale.

In A, in questa stagione, ha disputato le prime quattro partite, poi è rimasto ai margini: lo voleva la Reggina in B, ma ha scelto una C di prestigio, per avvicinarsi a casa, a Chiari.

Con l'Alessandria ha firmato un contratto fino al giugno 2023, di fatto due stagioni e mezza. Con il suo innesto non è da escludere un passaggio alla difesa a quattro, abbassando Parodi.

Un paio d'ore prima è stata ufficializzata la partenza (in realtà già avventuita ieri) di Stefano Scognamillo, in prestito fino a fine stagione al Catanzaro. Ora l'Alesandria ha nel mirino un altro difensore: si parla di Di Gennaro, del Livorno, in questi giorni però in quarantena per la positività al covid.