Castellanzese cinica: Hsl cade ancora

TORTONA - Terza sconfitta casalinga (1-2) consecutiva per l'Hsl Derthona che vede il 'Coppi' espugnato anche dalla Castellanzese: questa volta però i lombardi legittimano la vittoria con una serie di palle gol create ma non sfruttate mentre i ragazzi di Pellegrini hanno riaperto la gara solo nel finale e grazie a un rigore di Spoto. La prima occasione è all'8: una serie di rimpalli libera al tiro Chessa ma Rosti è attento e para a terra. Il Derthona costruisce molto gioco soprattutto sulle fasce ma si rende pericoloso solo al 18' quando Cirio da piazzato cerca il primo palo e non lo trova per una questione di centimetri. Poco prima della mezz'ora si fa vedere di nuovo la Castellanzese con Ghilardi che serve Colombo murato dalla difesa; sull'altro fronte Spoto scatta in contropiede sul filo del fuorigioco ma anziché servire Corbier conclude in solitaria da posizione defilata sopra la traversa. Pellegrini inverte Gueye e Corbier larghi intorno al vertice Spoto ma la difesa dei lombardi fa buona guardia: al 38' un contropiede aperto e chiuso da Mecca costringe Rosti al miracolo per mantenere inviolata la sua porta.E' il prodromo del gol che arriva due minuti dopo: in sequenza tirano Colombo che centra la base del palo alla sinistra di Rosti, Mecca che trova la respinta volante del portiere e poi Chessa che ribadisce in rete. L'Hsl reagisce nel finale di tempo con una punizione di Cirio deviata in corner, poi trova la rete del pareggio con un colpo di testa di Magnè proprio da angolo deviato in rete da Nsingi ma la bandierina alzata del guardalinee strozza l'urlo di gioia dei bianconeri.

A inizio ripresa Rosti salva su Chessa dopo un retropassaggio azzardato di Kanteh, poi sulla ripartenza l'Hsl Derthona guadagna un angolo che porta Manasiev al tiro ma Cirenei è pronto a parare a terra. La Castellanzese però è sorniona e alla prima occasione raddoppia: Chessa scatta sulla destra e appoggia al centro per Colombo, Rosti compie un mezzo miracolo salvando la sua conclusione ma nulla può sul tap-in di testa di Zazzi. I padroni di casa si riversano in avanti cercando di riaprire la gara e dopo una serie di conclusioni velleitarie un suggerimento di Palazzo per Cirio in area trova il fallo di Alessandro Perego punito con un calcio di rigore e la trasformazione di Spoto riaccende i suoi. Due minuti più tardi Gueye avrebbe sulla testa la palla del pari ma la spreca, poi Manasiev parte in progressione dalla propria trequarti e arrivato al limite esplode un sinistro che centra la base interna del palo opposto. Alla mezz'ora la palla giusta arriva al limite dell'area sui piedi di Spoto che cerca una parabola a scendere mancando il bersaglio grosso di pochissimo; poco dopo deve immolarsi Negri ancora su un diagonale di Spoto destinato all'angolo opposto, mentre la conclusione successiva di Palazzo esce larga di poco. Un liscio di Emiliano innesca il neoentrato Corti che però si fa ipnotizzare da Rosti, poi il difensore si fa perdonare con due colpi di testa verso la porta di Cirenei che però controlla agevolmente. E' ancora la base del palo a salvare l'Hsl Derthona dalla capitolazione su un tiro di Fusi a inizio recupero, poi non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro che apre ufficialmente la crisi dei bianconeri.

HSL DERTHONA - CASTELLANZESE 1-2

MARCATORI: pt 40' Chessa; st 9' Zazzi, 19' Spoto rig.

HSL DERTHONA (4-3-3): Rosti; Negri, Emiliano, Magnè, Cirio; Manasiev, Kanteh, Nsingi; Gueye, Spoto, Corbier (1' st Palazzo). A disp. Parodi, Roncati, Tordini, Casagrande, Cecon, David, Teti, Varela. All. Pellegrini

CASTELLANZESE (3-5-2): Cireneri; Concina, Alushaj, Negri; Al. Perego (25' st Marcone), Gio. Perego, Zazzi (32' st Molinari), Mecca (42' st Fusi), Ghilardi; Chessa (41' st Corti), Colombo (25' st Bigotto). A disp. Indelicato, Gazzetta, Manfrè, Sestito. All. Mazzoleni

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme

NOTE Ammoniti Kanteh; Ghilardi, Alushaj, Cirenei. Calci d'angolo 6-3. Recupero pt 2'; st 5'.