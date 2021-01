"Sono un gran testardo, voglio essere presto in campo"

ALESSANDRIA - Mattia Mustacchio oggi ha festeggiato due volte: il primo allenamento con i Grigi e la nascita di Grace. In questa stagione, a Crotone, non ha mai giocato, "ma atleticamente sono a posto. Non posso dire il giorno esatto in cui sarò pronto, ma da grande testardo quale sono so che lavorerò il doppio per accelerare i tempi. Mi manca troppo il campo, ho voglia di giocare e so che riuscirò a essere a disposizione il prima possibile".

Il doppio salto all'indietro, dalla A alla C, non è una diminuzione, "il mio atteggiamento non cambia a seconda delle lettere, perché amo troppo il mio mestiere". La trattativa è stata molto rapida. "Ho ricevuto alcune proposte, ma quando il mio procuratore mi ha parlato del grande interesse dell'Alessandria ho deciso che sarei venuto qui e in pochissimo abbiamo chiuso. Tra il contatto e la firma davvero poco tempo".

Perché Alessandria? "Perché c'è grandissima profesionalità e ci sono obiettivi alti".

Giocatore di fascia o seconda punta? "Tutti e due i ruoli mi piacciono - sottolinea l'ex Perugia - Sono anche migliorato nella fase difensiva. Posso giocare da quinto o anche più avanzato: per uno come me, che cerca l'uno contro uno, si tratta solo di fare qualche metro in più".