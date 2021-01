TORTONA - Cambia il calendario del campionato della Bertram Derthona. I Leoni, capolisti imbattuti del Girone Verde del campionato di Serie A2 Old Wild West, avrebbero dovuto giocare domenica prossima il derby regionale contro la Reale Mutua Torino. Ma a causa della decisione dell’Asl Città di Torino di sospendere l’attività della squadra degli ex Demis Cavina e Mirza Alibegovic e di porre la squadra in isolamento fiduciario fino al 26 gennaio, il match con Torino è stato riprogrammato al 3 marzo.

Domenica, quindi, la squadra di coach Marco Ramondino, anch'essa alle prese con l'assenza per Covid di Graziani, Morgillo e due giovani aggregati, osserverà un turno di riposo.

La Bertram Yachts tornerà dunque in campo al PalaOltrepò di Voghera giovedì 28 gennaio alle ore 20.45 contro l’Orlandina Basket.