Amazon porterà oltre cento posti di lavoro

ALESSANDRIA - Nel deposito Amazon Logistic che sorgerà dietro al Retail Park Marengo - 8.000 mq - sono previsti oltre 30 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre è intenzione di Amazon Logistics collaborare con diversi fornitori locali di servizi, "continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo così la crescente domanda dei clienti", fanno sapere.

Così le aziende partner nate o scelte sul territorio potrebbero assumere oltre 90 autisti a tempo indeterminato.

In Piemonte Amazon ha creato 1.950 posti di lavoro a tempo indeterminato ed ha due centri di distribuzione a Torrazza Piemonte (TO) e Vercelli, un deposito di smistamento a Brandizzo (TO) e due centri di sviluppo a Torino e Asti. Inoltre, l’azienda ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo deposito a Grugliasco (TO) e di un centro di distribuzione a Novara.