Gregucci in bilico, due ex per la panchina

ALESSANDRIA - Gregucci va o resta? La sconfitta con il Como, che ha spinto l'Alessandria a -11 dal Renate e a -9 dai lariani, rischia di essere fatale al tecnico, che proprio un anno fa ha iniziato la sua seconda esperienza sulla panchina dei Grigi, in sostituzione di Scazzola (che è ancora sotto contratto).

Il presidente Luca Di Masi e il ds Fabio Artico stanno valutando in queste ore la situazione, che il ko nel recupero ha reso pesante, soprattutto per l'obiettivo annunciato a luglio, "la serie B diretta".

Gregucci resta, almeno apparentemente, tranquillo e parla di "squadra forte, che con il Como, nel secondo tempo, ha fatto vedere le sue potenzialità" (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI), ma i 31punti alla fine dell'andata e, soprattutto, il distacco dalle prime possono accelerare un cambio, nonostante l'ex difensore sia legato al club fino al 2023.

Due i nomi in cima alla lista ed entrambi hanno vestito la maglia grigia: Moreno Longo, che l'anno scorso, sia pure a fatica, ha salvato il Toro e che ha risposto negativamente ai granata, pochi giorni fa, quando è stato contatattato per sostituire Giampaolo, e Fabio Gallo, nelle ultime due stagioni sulla panchina della Ternana e legato ad Alessandria anche da ragioni familiari (la moglie Alessandra è alessandrina, conosciuta proprio quando giocava nei Grigi, con Ferruccio Mazzola allenatore).

Le prossime ore saranno decisive. Al Moccagatta, per assistere ad Alessandria - Como, c'era Massimo Bava, il direttore sportivo che l'anno scorso ha portato Longo in granata, e che ora è nel settore giovanile del Toro: un 'emissario' per visionare i Grigi?