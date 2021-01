La Mela Ruscalla rischia l'estinzione: ecco come difenderla

CAMINO - Il Comune di Camino, in collaborazione con l'associazione Il Picchio che ha sede proprio nel paese monferrino, promuove la diffusione della Mela Ruscalla, ingrediente principale della De.Co. "Turta ad ciapétti".

La Ruscalla, autoctona di Camino, è una mela antica, dolce e succosa. Molti caminesi ne hanno una pianta in giardino o nell'orto ma gli esemplari sono comunque pochi e, per questo, la varietà rischia l'estinzione.

Da qui l'idea di promuoverne la vendita e la piantumazione presso chiunque, anche non caminese, abbia un pezzetto di terreno dove farla vivere. Grazie alla collaborazione con il vivaio Miravalle di San Germano (Casale) è possibile prenotare il proprio albero da frutto. Essendo una varietà antica, per poterla coltivare è necessario innestare la varietà su un porta innesto e, nel 2022, la pianta potrà essere ritirata in vivaio e piantumata in giardino.

Più piante si prenotano più il prezzo cala ma il costo non sarà in nessun caso superiore ai 7.50 euro.

Le prenotazioni chiudono il 31 gennaio e possono essere effettuate contattando i consiglieri comunali di Camino Elisa Guttero (331 2378192) e Pier Iviglia (345 0034982).