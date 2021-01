Via Gregucci. E Martini

ALESSANDRIA - Angelo Gregucci era davvero a rischio, anche se la domanda, ieri, dopo il ko con il Como, lo aveva infastidito. Dopo ore di confronto, l'Alessandria ha deciso di esonerare il tecnico, che è legato ai Grigi da un contratto fino al 2023.

Gli esoneri sono due, perché anche Marco Martini lascia lo staff tecnico, dove era arrivato a inizio della stagione 2019 - 2020 e, dunque, non indicato dallo stesso Gregucci, poi ingaggiato a gennaio senza una sua squadra.

Una scelta, questa, che indica anche la possibilità che il prossimo allenatore arrivi, invece, con uomini di fiducia. In pole position resta Moreno Longo, che ha come vice Dario Migliaccio: l'ex mister del Toro, che tre giorni fa ha avuto un contatto con Cairo per la successione a Giampaolo, dovrebbe firmare un contratto per due stagioni e mezza.

Il club ha avuto un colloquio anche con Fabio Gallo, anche lui ex grigio (come Longo) e conoscitore della C, dove ha allenato nelle ultime due stagioni a Terni.

C'è anche l'ipotesi Francesco Baldini, ex Trapani e settore giovanile della Juve

Il nome arriverà nelle prossime ore. L'allenamento di oggi sarà diretto, con ogni probabilità, da Fabio Rebuffi, tecnico della Berretti