"Amag l'ultima spiaggia del Comune"

ALESSANDRIA - I gruppi consiliari di Pd e Lista Rossa attaccano sul progetto di 'smart city' ad Alessandria: "Bisogna prestare molta attenzione - si legge in una nota - Parlano di project financing ma non lo è. Di fatto è un acquisto di beni e servizi con canoni pagati al soggetto che si aggiudicherà la gara, con presunta sostenibilità che si regge sui risparmi fatti con la nuova illuminazione pubblica. Difficile crederci. Inoltre, portando in Amag la Tari si scarica sul gruppo Amag anche il tasso di evasione. Operazione rischiosissima. Peraltro condotta da un Consorzio interno ad Amag che viola il principio del controllo analogo, obbligatorio nei servizi in house providing. Amag si sta trasformando pericolosamente nell'ultima spiaggia del Comune di Alessandria, con un'ipotesi di trasformazione in holding finanziaria del Comune capoluogo e con la totale esclusione degli altri Comuni soci".