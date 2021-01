Bosio, frase sessista sulla Azzolina. Rabbia M5S-Pd

ALESSANDRIA - Polemica su una frase sessista nei confronti del ministro Lucia Azzolina scritta sui social dall'ex sindaco di Acqui Terme, Bernardino Bosio.

I gruppi del Movimento 5 Stelle di Acqui e Alessandria, la senatrice Susy Matrisciano, il sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini e i capigruppo Michelangelo Serra e Mauro Ghione sottolineano infatti che "da Bosio è arrivato squallore sessista contro Azzolina. Chi non rispetta le donne è indegno di ricoprire ruoli pubblici. È emersa quindi, ancora una volta, la levatura di una certa classe dirigente, pagata coi soldi dei cittadini, ma incapace persino di comprendere la gravità e il peso delle proprie esternazioni pubbliche. Certo, è più facile scadere in volgari allusioni quando il "nemico" politico è una donna, piuttosto che studiare e documentarsi per entrare nel merito e formulare obiezioni sensate".

I pentastellati proseguono: "A Bosio, quindi, consigliamo di non preoccuparsi tanto della formazione dei maturandi, ma di puntare sulla sua. Nel frattempo, riconosca l'errore e presenti le sue dimissioni da Amag. Chi non rispetta le donne non è degno di ricoprire incarichi pubblici. Il fatto che politici di lungo corso facciano nel 2021 uscite squallide di questo tipo ribadisce, se ce ne fosse bisogno, l'importanza di investire nell'educazione civica dei nostri ragazzi, da quest'anno materia a tutti gli effetti proprio grazie a Lucia Azzolina".

Rossa: "Dimissioni"