Alessandria - Pistoiese, la prima di Longo (0-0)

ALESSANDRIA - La prima di Moreno Longo al Moccagatta da allenatore è contro la Pistoiese, e con il 3-5-2. Pochi cambiamenti, in difesa torna Blondett dall'inizio, in attacco Eusepi fa coppia con Arrighini e la linea a 5 di centrocampo ha Chiarello al posto di Castellano, con il compito di inserirsi e accorciare le distanze tra reparti. Ancora Parodi a sinistra e Mora a destra. Pistoiese con qualche problema di formazione per alcuni forfait: Riolfo non cambia però modulo, 3-1-4-1-1, con l'ex Chinellato con terminale offensivo.

ALESSANDRIA - PISTOIESE 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Le formazioni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Blondett, Cosenza, Prestia; Mora, Bruccini, Giorno, Chiarello, Parodi; Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Castellano, Di Quinzio, Gazzi, Mustacchio, Corazza, Casarini, Macchioni, Di Gennaro, Bellodi, Rubin, Stanco. All.: Longo

Pistoiese (3-1-4-1-1): Perucchini; Mazzarani, Varga, Salvi; Spinozzi; Pierozzi, Valiani, Simonetti, Simonti; Stoppa; Chinellato. A disp.: Vivoli, Llamas, Cerretelli, Ramoganoli, Cavalli, Camilleri, Giordano, Mal, Renzi, Tempesti, Romani, Rondinella. All.: Riolfo

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Parisi di Bari e Romano di Iserbia, quarto uomo Cadirola di Milano

Note: Giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Angoli: Recupero: