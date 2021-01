Arrivati due nuovi vice prefetti

ALESSANDRIA - Due viceprefetti aggiunti - Francesco Farina e Antonino Volpe - hanno preso servizio nei giorni scorsi a Palazzo Ghilini, ad Alessandria.

Il primo, nato a Varese nel 1989, si è laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano con una tesi in diritto della sicurezza del lavoro, conseguendo poi l’abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Milano. Ha svolto il tirocinio formativo per l’accesso alla carriera prefettizia presso la Prefettura di Varese. A lui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area IV: Diritti civili, Cittadinanza, Condizione giuridica dello straniero, Immigrazione e Diritto d’asilo.

Il secondo, nato ad Agrigento nel 1990, si è laureato invece in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo con una tesi in diritto amministrativo ed è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Ha svolto il tirocinio formativo per l’accesso alla carriera prefettizia alla Prefettura di Agrigento. A lui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area III: Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, Affari legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio della Prefettura.

Il prefetto Iginio Olita, unitamente agli altri dirigenti, ha incontrato i nuovi viceprefetti aggiunti dando loro il benvenuto in provincia e augurando buon lavoro al servizio della collettività.