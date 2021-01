Sini è pronto, Suljic va a Piacenza

ALESSANDRIA - Simone Sini è già entrato in 'clima Grigi'. Poco dopo l'accordo con l'Alessandria si è già unito ai nuovi compagni per l'allenamento a CentoGrigio, dove la squadra ha svolto una seduta molto intensa, con lavoro tattico, partite a campo intero e partitelle 'a pressione', a mezzo campo, con ritmi alti e Moreno Longo che, spesso, ha interrotto, per spiegare movimenti e schemi.

Sini è una conoscenza dei tifosi alessandrini, per due voltre avversario, con la Viterbese, nelle finali di Coppa Italia 2018, doppio successo (1-0 in trasferta, 3-1 in casa) e trofeo conquistato dai Grigi in un Moccagatta gremito.

Su di lui si è espresso, in termini importanti, anche Piero Braglia, che lo ha allenato al Pisa nella stagione 2014 - 2015. E Dd Chiavari (per il nuovo difensore due anni all'Entella) segnalano anche le sue qualità di tiratore. Qui ritrova Luca Parodi, con lui alla Ternana lo scorso anno. In questa stagione 5 presenze ad Ascoli, il suo innesto indica anche la volontà di passare alla difesa a quattro o, comunque, di avere uomini per variare 'abito' tattico a seconda delle partite o, anche, durante la stessa gara.

Suljic con Scazzola

Cazim Suljic è un giocatore del Piacenza. L'annuncio pochi minuti fa, nella conferenza stampa di presentazione di Cristiano Scazzola, che ha voluto nella sua nuova squadra il centrocampista con lui già a Cuneo. Suljic lascia Alessandria dopo 48 presenze, tra campionato e Coppa, e un gol, decisivo per la vittoria, segnato nell'ultima gara in cui è stato schierato, a Crema, contro la Pergolettese.