CASALE MONFERRATO – Dopo il blitz di Verona, la Novipiù piazza la doppietta battendo in casa Trapani (74-66). Una vittoria preziosa per la squadra di coach Mattia Ferrari (senza Donzelli e Fabio Valentini) che si rilancia anche in chiave classifica salendo a quota 14, agganciando Udine e Capo d’Orlando (prossimo avversario della JBM).

Una vittoria strappata con merito al termine di una partita approcciata molto bene (19-10 al 10’), condotta per tutto il primo tempo (38-28). Nella ripresa Trapani ha la forza di riaprire la gara sull’asse Renzi-Corbett e costringe la Novipiù a lottare fino alla fine. Dopo il 59-53 al 30’, ultimo quarto molto tirato.

Casale mostra grande intensità difensiva e lucidità nel finale. Ferrari si affida a Redivo (22 punti alla fine), braccato dalla difesa di Trapani, che mette liberi preziosi convertendo i 6 falli subiti. Decisiva la tripla dall’angolo di Sam Thompson del 70-64, dopo che Miller con un’azione spettacolare aveva messo pressione con il -3 (67-64 a 1’20”). Ma il quasi- riaggancio di Trapani non arriva e Casale, avanti per 40’ chiude con merito sul 74-66.

Da sottolineare la prova in crescita di Martinoni e soprattutto la conferma, dopo Verona, di Luca Valentini autore di 11 punti e 7 assist.

Novipiù- 2B Control 74-66

(19-10, 38-28, 59-53)

JBM Monferrato: L. Valentini 11, Redivo 22, Thompson 5, Camara 10, Sirchia 3, Martinoni 10, Tomasini 13, Lomele. Ne: Donzelli, F. Valentini, Giombini, Cappelletti. All. Ferrari

2B Control Trapani: Palermo 9, Erkmaa, Renzi 25, Miller 11, Corbett 20, Basciano, Mollura 1, Milojevic, Tartamella. Ne: Pianegonda,. All. Parente

