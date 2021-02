Il raddoppio con l'Olbia? A 'Striscia la notizia'

ALESSANDRIA - Nel mirino di 'Striscia La Notizia' finisce di nuovo un portiere. Ma questa volta non è quello dell'Alessandria. Anzi, è il numero uno degli avversari dei Grigi: nella puntata in onda questa sera, il tg satirico di Canale 5 non ha risparmiato una stoccata per l'errore, o se preferite la papera, di Paolo Tornaghi, numero 1 dell'Olbia.

Riproposte le immagini del raddoppio dei Grigi: il pallone calciato verso l'area da Cosenza (che lo aveva appena riconquistato da Udoh), lo strano rimbalzo su un campo in condizioni a dir poco precarie, l'estremo difensore che fa un passo in avanti, sbagliando, poi prova a rimediare, indietreggiando, ma con il palmo della mano gli riesce solo di allungare la palla alle sue spalle.

Per i tifosi alessandrini l'occasione per sorridere. Questa volta senza arrabbiarsi.