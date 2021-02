Investe un pedone e si allontana senza soccorrerlo: rintracciato in un'ora

CASALE - Venerdì 29 gennaio alle ore 19 a Oltreponte un incidente stradale ha visto coinvolti un pedone, R.P., 46 anni, residente a Villanova Monferrato, e un’autovettura condotta da E.R., 70 anni, residente in città.

L'autovettura, avvicinandosi alla rotonda del ponte sul Po da via Adam, ha urtato il pedone mentre stava attraversando la strada e si è allontanata immediatamente, senza prestare soccorso alla persona che, caduta a terra, ha riportato fortunatamente lesioni lievi.

Grazie alla testimonianze acquisite, utili a identificare modello e colore dell'auto, e al reperimento di un pezzo della calotta di uno degli specchietti retrovisori, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dalla ViceCommissario Elena Maffeo, si sono messi immediatamente alla ricerca del veicolo coinvolto.

Acquisite le registrazioni di tutte le telecamere interessate dal percorso dell'autovettura, sono così riusciti a individuarne una potenzialmente coinvolta e, attraverso le interrogazioni di sistema, il suo proprietario.

Venuti a conoscenza, da quest’ultimo, che il veicolo era nella disponibilità di un prossimo congiunto, i poliziotti della Locale, si sono recati immediatamente nella sua abitazione: rinvenuto il veicolo è stata verificata la compatibilità dei danni con le parti trovate sul luogo dell'incidente.

A poco più di un'ora dall'avvenuto sinistro, grazie all'attività investigativa svolta e all'ausilio del sistema integrato di videosorveglianza comunale, la Polizia Locale è stata quindi in grado di identificare il conducente responsabile dell'investimento, deferendolo in stato di libertà per i reati di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso con, contestuale ritiro della patente di guida.

Il veicolo coinvolto nel sinistro è stato sottoposto a sequestro giudiziario e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli.

Casale Monferrato, 1° febbraio 2021