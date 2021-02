Bertram implacabile: Orzinuovi travolta

ORZINUOVI - Riparte la Bertram, nella sfida di vertice con Orzinuovi 63-78. E' di nuovo un primo quarto strepitoso a lanciare il Derthona Basket nella trasferta sul parquet non facile dell'Agribertocchi: lo 0-10 iniziale mostra come i leoni abbiano imparato la lezione dopo la sconfitta casalinga con Trapani e non voglia più mostrare il fianco a nessuno. Al termine del primo periodo il punteggio è 8-27, con i padroni di casa che suddividono equamente i punti fra Miles e Galmarini mentre gli ospiti hanno già a segno praticamente tutto il roster.

Nei primi tre minuti e mezzo del secondo parziale Tortona allunga ancora e quando arriva la tripla di Mascolo segna il suo massimo vantaggio sul 12-34: da lì parte però una piccola reazione di orgoglio dei lombardi che con un 7-0 di parziale firmato da Mastellari, Zilli e Fokou e ben orchestrato dall'ex di giornata Spanghero sembrano potersi rifare sotto, ma nel finale basta un colpo sull'acceleratore da parte dei tortonesi per chiudere in vantaggio anche il secondo quarto e rientrare negli spogliatoi con un rassicurante 25-45.

Dopo l'intervallo lungo la Bertram sembra reggere l'urto del prevedibile tentativo dei padroni di casa di ricucire il distacco e così fra un canestro e l'altro il punteggio lievita fino al 32-51 firmato da Cannon. Da lì Tortona ha un altro dei suoi inspiegabili vuoti che consente a Orzinuovi di mettere a referto nove punti di fila prima che Sanders fermi l'emorragia e scacci i fantasmi di un'altra rimonta. Ambrosin e Cannon ricacciano gli avversari a -14 ma un libero di Spanghero accorcia ancora il distacco e fa ripartire il cronometro per l'ultimo quarto sul 44-57.

A differenza della gara con Trapani, però, questa volta i ragazzi di Ramondino sono più consapevoli delle proprie possibilità e non perdono la testa: un super Galmarini fra schiacciata e tiro libero aggiuntivo porta Orzinuovi sotto la doppia cifra di svantaggio ma ci pensano Mascolo e Ambrosin a ripristinare una distanza di sicurezza gestendo poi il finale della partita senza troppi patemi.

Anche l'ultimo quarto finisce a favore dei tortonesi e sul 63-78 dopo una schiacciata di Gills le due squadre decidono che può bastare così: Tortona fa tredici e guarda con più ottimismo al derby regionale di domenica prossima a Biella. Orzinuovi ha fatto il possibile per insidiare la regina, ma in questo momento pensare che la Bertram - con Sanders e Cannon che mettono a segno 40 punti e 16 rimbalzi in due - possa fallire due volte di fila è utopistico.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI - BERTRAM DERTHONA 63-78

(8-27, 25-45, 44-57)

ORZINUOVI: Fokou 5, Miles 13, Spanghero 11, Rupil 5, Zilli 10, Galmarini 11, Hollis, Mastellari 5, Negri 3. N.e. Wikramanayake, Tilliander, Guerra. All. Corbani

TORTONA: Tavernelli 3, Ambrosin 12, Gazzotti 2, Severini 1, Romano, Mascolo 14, Sanders 16, Cannon 24, Morgillo, Fabi. N.e. Sackey. All. Ramondino