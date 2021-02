Mustacchio è out, Prestia prolunga fino al 2023

ALESSANDRIA - Potrebbe non essere breve lo stop per Mattia Mustacchio, che si è fermato poche ore prima della gara con il Lecco. La risonanza magnetica ha evidenziato la distrazione del retto anteriore destro. Per avere tempi esatti di stop, rieducazione e rientro saranno necessari ulteriori accertamenti a cui l'esterno sarà sottoposto la prossima settimana, che sanno decisivi.

Domani, invece, si avrà una diagnosi esatta anche per Mora, per il quale anche il tecnico, ieri, aveva palesato preoccupazione.

In difesa, invece, Giuseppe Prestia prolunga il contratto, in scadenza a giugno 2021, fino al 2023. E' lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo instagram.