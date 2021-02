CASALE MONFERRATO - Messa in classifica la spinta delle tre vittorie consecutive, domani la Novipiù tenta il poker sfidando a domicilio, nello splendido contesto dell’Allianz Cloud di Milano, l’Urania. Partita in anticipo serale (palla a due alle ore 20.45) premiata anche dalla diretta TV su MS Sport.

L’Urania Milano di coach Davide Villa (al momento 12esima con un record di 6 vittorie e 7 sconfitte) arriva da 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. I due giocatori di punta della squadra (QUI IL ROSTER COMPLETO) sono il centro Wayne Langston e la guardia Nik Raivio).

Andrea Fabrizi (assistente allenatore JB Monferrato) presenta così la sfida. “Milano è una squadra quadrata, solida, difficile da affrontare. All'andata ci hanno messo in difficoltà, attaccando l'area con i loro esterni e con lunghi mobili e capaci di aprire il campo dietro l'arco. Dovremmo essere bravi in difesa a contenerli e in attacco a muovere la palla e imporre il nostro ritmo”.

Il sale della sconfitta dell’andata “brucia” anche nei pensieri di Sam Thompson. “Milano è una formazione che ci ha già battuti. Noi dobbiamo restare concentrati, giocare da squadra e giocare con grande energia per cercare di tenere il ritmo che abbiamo avuto nelle ultime tre partite”.

Assente Daniel Donzelli, Casale recupera i fratelli Valentini, con Luca che scenderà in campo con un tutore alla mano.

URANIA MILANO - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaLido Allianz Cloud, Milano

Quando: sabato 6 febbraio, 20.45

Arbitri: Gonella, Bartolomeo e Lupelli.

Andata: 68-79 Milano

In diretta tv: su MS Sport (digitale terrestre) e canale 814 piattaforma Sky

Streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)